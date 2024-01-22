Московский ЦСКА обыграл оманский "Сохар" в первом матче зимних сборов со счетом 4:1. На 4-й минуте счет в товарищеской встрече открыл Антон Заболотный , а уже на 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество своей команды.

Спустя 13 минут атакующий полузащитник записал на свой счет дубль. На 31-й минуте защитник оманского клуба Аяд срезал мяч в свои ворота после прострела Облякова. Спустя десять минут после начала второго тайма игрок "Сохара" Мохсин установил окончательный счет на табло - 4:1.