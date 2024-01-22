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ЦСКА обыграл оманский "Сохар" в первом матче зимних сборов

Московский ЦСКА обыграл оманский "Сохар" в первом матче зимних сборов со счетом 4:1. На 4-й минуте счет в товарищеской встрече открыл Антон Заболотный, а уже на 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество своей команды.

ЦСКА обыграл оманский "Сохар" в первом матче зимних сборов
© ПФК ЦСКА

Спустя 13 минут атакующий полузащитник записал на свой счет дубль. На 31-й минуте защитник оманского клуба Аяд срезал мяч в свои ворота после прострела Облякова. Спустя десять минут после начала второго тайма игрок "Сохара" Мохсин установил окончательный счет на табло - 4:1.

Товарищеский матч.

ОАЭ.ЦСКА 4:1 "Сохар".

Голы:

Заболотный, 4, Обляков, 12, 25, Аяд, 31 (автогол); Мохсин, 55.

Футбол
Антон Заболотный
Иван Обляков
ЦСКА