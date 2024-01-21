"Барселона" обыграла "Бетис" в ярком матче с хет-триком Торреса и дублем Иско

Матч 21 тура чемпионата Испании "Бетис" - "Барселона" завершился победой каталонского клуба (4:2). "Барселона" со счётом 4:2 победила на выезде севильский "Бетис" в рамках 21 тура испанской Ла Лиги.

На 21 минуте счёт открыл нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес. На 48 минуте он же забил второй гол "Барселоны", но вскоре после этого атакующий хавбек "Бетиса" Иско оформил дубль в течение четырёх минут, установив на табло равенство.

Победу каталонцам принесли два мяча, забитых в концовке игры - на 90 минуте с передачи Торреса отличился вышедший на замену Жоау Феликс, а на 90+2 минуте Ферран оформил хет-трик, зафиксировав итоговый результат.

"Барселона" набрала 44 очка в 20 матчах и идёт в чемпионской гонке третьей, уступая 5 очков "Жироне" и 7 мадридскому "Реалу". "Бетис" с 31 очком в 21 матче находится в турнирной таблице испанского первенства на девятом месте.

Чемпионат Испании21 тур

Бетис - Барселона 2:4 (0:1)