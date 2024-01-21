Жена Карпина опубликовала видео с дочерями, которые учат эстонский язык

Дарья Карпина, жена наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором она занимается изучением эстонского языка со своими дочерями от брака с тренером.

Осенью 2023 года Карпин признался, что в 2024 году их общая с Дарьей дочь пойдет в школу в Эстонии.

У Дарьи есть дочь Анита от первого брака. С Валерием Карпиным девушка познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.