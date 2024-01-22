Мележиков высказался о возможном конфликте Абаскаля и Джикии в «Спартаке»

«Как нужно вести себя обеим сторонам в деле Джикии? Как вижу со стороны, Георгий ведёт себя в максимальной степени профессионально. У него тренировочный процесс, он нигде не замечен, свою репутацию не портит, в обсуждениях не участвует. Никакие сигналы клубу через прессу не подаёт.



Со стороны клуба вроде бы Малышев говорил про русский костяк. Наверное, нельзя заявлять, что будут строить команду вокруг русского костяка, начиная с разрушения русского костяка. Георгий является многолетним лидером команды, один из немногих, оставшихся в «Спартаке», знающий запах побед. У меня было такое желание, и мы с ним говорили, чтобы оставить Джикию в клубе после завершения карьеры. Нельзя разбрасываться преданными клубу людьми, тем более теми, что несут определённый посыл молодым.



Если «Спартак» не продлит с Георгием контракт, буду считать это ошибкой. Это будет посыл молодым, что нет авторитетов и лидеров. Новый костяк может не вырасти.Посыл Абаскаля, что Джикия не будет играть? Уверен, что это личная история. Думаю, со стороны Гильермо присутствует определённая обида. Возможно, за не совсем корректные высказывания агента (слова агента Джикии о безумном доверии Абаскаля к Дуарте. — Прим. «Чемпионата»). Абаскаль принял это на свой счёт и считает, что Джикия думает так же. У Гильермо был разговор с игроком, во время которого Георгий подтвердил, что это не его мнение, и он спокойно тренируется.



Потом какое-то время повоспитвали. Вспомните, кого ещё воспитывал Абаскаль. Соболев и Литвинов – из последних. До этого по не только спортивным причинам чуть из команды не выгнали Бальде и Николсона. Шамару не помогли в полной мере адаптироваться, он ведь ребёнок. По большому счёту Шамар — 15-летний пацан, которому ещё необходимо сиськой, извиняюсь за выражение», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».