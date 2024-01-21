Жоау Феликс: никогда не слушайте критику, просто продолжайте работать

«Я привык видеть, что люди обсуждают меня вне зависимости от того, играю я хорошо или плохо. Кто-то говорит обо мне ежедневно, но мне всё равно. Я полностью доверяю себе. Когда я появляюсь на поле, то стараюсь показывать свой максимум.



Лучшее, что я советую себе всегда: не читать СМИ, никого и никогда не слушать, а просто продолжать работать в том же духе», — приводит слова Феликса Movistar.