Нуньес первым из игроков АПЛ забил 10 голов в текущем сезоне

Вчера, 21 января, нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес оформил дубль в ворота «Борнмута» и стал первым игроком из английской Премьер-лиги, который смог забить 10 голов и отдать 10 результативных передач во всех турнирах нынешнего сезона. Об этом сообщает Squawka в своём телеграм-канале.

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В нынешнем сезоне Нуньес сыграл во всех турнирах за «Ливерпуль» в 31 матче. Уругвайцу требуется в среднем 88 минут на результативное действие.

24-летний уругвайский форвард перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за € 80 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.