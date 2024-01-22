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«Локо» общается с «Зенитом» по Тикнизяну и хочет за него 10-12 млн евро при отступных в 25 млн

«Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Локомотива»
© Sports.ru

«Зенит» действительно общается с «Локомотивом» по поводу возможного трансфера 24-летнего игрока, пишет Иван Карпов.

Московский клуб хочет получить за Тикнизяна 10-12 миллионов евро при отступных в 25 млн.

В этом сезоне на счету 24-летнего защитника 8 голов, 5 результативных передач и 2 красные карточки в 23 матчах за «Локо».

Футбол
Иван Карпов
Локомотив
Зенит