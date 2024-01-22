Абаскаль ответил на вопрос о возможном уходе из «Спартака»

Тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос по поводу своего будущего на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Кадиса». Ранее сообщалось, что испанский тренер красно-белых является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Кадиса» после увольнения Серхио Гонсалеса.

© Чемпионат.com

«Моё будущее? Да, конечно, я остаюсь в «Спартаке», — приводит слова Абаскаля «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что Абаскаль летит на зимние сборы со «Спартаком», что подтверждает его слова о намерении остаться в клубе.