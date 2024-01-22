В «Сочи» отреагировали на слухи о возможном уходе Нобоа зимой

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Кристиана Нобоа.

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По информации СМИ, Нобоа может вернуться в эквадорвский клуб «Эмелек» в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что футболист согласовал контракт со своим бывшим клубом.

«Я думаю, что надо чуть набраться терпения. Как будет что-то конкретное, так мы скажем. Пока ничего комментировать нет смысла. Нет ничего конкретного», — приводит слова Рубашко «СЭ».

Нобоа перешел в «Сочи» из «Зенита» в августе 2019 года за 500 тысяч евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость эквадорца в 1 миллион евро.

В текущем сезоне 38-летний полузащитник поучаствовал в 14 матчах «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу, проведя на поле в общей сложности 860 минут.