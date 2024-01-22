Ловчев оценил идею создания русского костяка в «Спартаке»

«По поводу слов гендиректора про русский костяк скажу так. Костяк команды должен быть тем, который выигрывает золото чемпионата и приносит титулы, звездочку на эмблему. Все разговоры о русском костяке в условиях нынешнего лимита, когда ты можешь набрать десять человек бразильцев и ими выигрывать, — просто разговоры. Если наши футбольные власти такое разрешили, противостоять этому один единственный клуб не может. Будет другой лимит — разговор о сильном русском костяке станет актуальным», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.