Аргентинский арбитр Нестор Питана вошел в состав ЭСК РФС

Аргентинский судья Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Арбитр категории ФИФА в течение своей карьеры работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году – на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией.