Аргентинский арбитр Нестор Питана вошел в состав ЭСК РФС

Аргентинский арбитр Нестор Питана вошёл в состав ЭСК РФС
Аргентинский судья Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Арбитр категории ФИФА в течение своей карьеры работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году – на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией.
Нестор Питана начал свою карьеру в 2006-м и уже спустя четыре года получил статус судьи ФИФА. Питана работал на матчах кубка Либертадорес, Кубка Америки, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. Последний матч в качестве главного арбитра провел в 2022-м в чемпионате Аргентины.
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