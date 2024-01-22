СМИ сообщили, когда «Лион» рассчитывает осуществить трансфер Бензема

Руководство французского «Лиона» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Аль Иттихада» Каримом Бензема в зимнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

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По информации источника, в французской команде надеются, что переход можно осуществить из за хорошего отношения компании, которая владеет «Лионом», с Саудовской Аравией. В то же время отмечается, что могут возникнуть сложности, так как Бензема рассматривается как главная звезда местного чемпионата, на которую Саудовская Аравия потратила большое количество средств.

В январе сообщалось, что Бензема покинул Саудовскую Аравию и до сих пор не вернулся в расположение клуба, впоследствии он был отстранен от тренировок с командой. Француз хотел бы покинуть «Аль Иттихад» и со своими представителями изучает различные варианты продолжения карьеры за пределами Саудовской Аравии.

36 летний француз в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.