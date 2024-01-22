«Спартак» объявил даты проведения зимних сборов

Сегодня, 22 января, московский «Спартак» отправляется на сборы в Дубай (ОАЭ), где будет проходить подготовку к возобновлению сезона, а также проведёт несколько контрольных игр. Команда также примет участие в «Winline Зимнем Кубке РПЛ». Соперниками красно-белых по турниру станут «Ростов», «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) и «Кайрат» (Казахстан).

© Чемпионат.com

Сборы москвичей в ОАЭ пройдут в три этапа: первый — с 22 января по 2 февраля, второй — с 5 по 16 февраля, третий — с 19 февраля. По окончании сборов команда отправится из Дубая в Санкт-Петербург, где сыграет матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», сообщает пресс-служба клуба на своём официальном сайте.