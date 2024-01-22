«Фулхэм» присоединился к трем другим клубам АПЛ в борьбе за игрока «Краснодара»

По информации источника, главный тренер «Фулхэма» Марко Силва хочет усилить нападение команды и в этом месяце сделал нового форварда приоритетом на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн. «Краснодар» в данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков за 18 матчей. На втором месте располагается «Зенит», в активе которого 36 очков за аналогичное количество игр.