Нападающий «Челси» Нкунку не сыграет в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги

Форвард «Челси» Нкунку не сыграет в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о восстановлении после повреждения нападающего своей команды Кристофера Нкунку.
«Завтра он не сыграет. Это досадно. Кристофер продолжает восстановление. В его повреждении нет ничего серьёзного. Речь идёт только о сдвиге сроков его возвращения», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.
В нынешнем сезоне Нкунку из-за травмы успел провести за «Челси» лишь четыре неполных матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.
В ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги «Челси» сразится с «Мидлсбро». Матч состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» во вторник, 23 января. Начало игры — в 23:00 мск. В первой встрече «Мидлсбро» одержал победу со счётом 1:0.