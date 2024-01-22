Нападающий «Челси» Нкунку не сыграет в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги

«Завтра он не сыграет. Это досадно. Кристофер продолжает восстановление. В его повреждении нет ничего серьёзного. Речь идёт только о сдвиге сроков его возвращения», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Нкунку из-за травмы успел провести за «Челси» лишь четыре неполных матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.