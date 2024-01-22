«Шахтер» планирует приобрести лидера загребского «Динамо»

Полузащитник загребского «Динамо» и молодёжной сборной Хорватии Мартин Батурина может стать игроком украинского «Шахтёра». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители «Шахтёра» вступили в переговоры с руководством хорватской команды. 20-летний хавбек является одной из главных целей украинского клуба в январе.

Батурина находится в системе загребского «Динамо» с 2017 года. В текущем сезоне хавбек провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с хорватским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.