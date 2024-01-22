Стало известно о желании 20 клубов участвовать в Суперлиге

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри рассказал о желании 20 клубов участвовать в турнире. Его слова приводит 90min.

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Лаграри заявил, что переговоры велись примерно с 50 клубами, из которых 20 оказались мотивированы проектом. «У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование. Я не хочу называть их, потому что не хочу их разоблачать», — подчеркнул он.

21 декабря Европейский суд признал действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против создания Суперлиги незаконными. В Европейском суде заявили, что У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе.