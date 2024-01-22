Шесть человек погибло в Гвинее во время празднования победы сборной на КАН

«Важно то, чтобы наши болельщики праздновали успех спокойно. Они должны быть очень осторожны, чтобы не подвергать себя опасности, потому что цель футбола — приносить радость, а не скорбь в семьи. Мы не хотим, чтобы пришлось оплакивать новые смерти, поэтому призываем всех праздновать, но делать это так, чтобы с вами ничего не случилось. Гвинея — страна, где люди очень увлечены футболом», — приводит слова Макаджи Daily Mail.