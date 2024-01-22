Смолова назвали очень умным футболистом

"Мне очень нравится игра Смолова в новом для себя амплуа — на позиции под нападающим. Он нашел себя в этой роли, и у него отлично получается. Личные качества помогли ему адаптироваться на новой позиции. Федор - очень умный, квалифицированный и мастеровитый игрок.



Вполне вероятно, что такая результативность Тюкавина связана в том числе с новым амплуа Смолова. Когда в команде на тебя рассчитывают как на главного нападающего, это придает уверенности, а тут еще плюсом под тобой Смолов играет", — заявил Гранат.