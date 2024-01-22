Салах пропустит 3–4 недели из‑за травмы

— Травма Мохамеда оказалась серьезнее, чем предполагалось. Он пропустит от 21 до 28 дней, а не две игры. Его лучший шанс принять участие в нынешнем Кубке африканских наций — пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в сборную, как только восстановится, — написал Аббас в социальной сети.