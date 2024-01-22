Салах пропустит 3–4 недели из‑за травмы, сообщил агент футболиста
Рами Аббас, агент нападающего сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщил, что восстановление футболиста от травмы займет больше времени, чем ожидалось.
Салах получил растяжение мышцы спины 18 января в матче группового этапа Кубка африканских наций с командой Ганы (2:2). Сообщалось, что египтянин пропустит два матча турнира, а затем вернется в строй.
— Травма Мохамеда оказалась серьезнее, чем предполагалось. Он пропустит от 21 до 28 дней, а не две игры. Его лучший шанс принять участие в нынешнем Кубке африканских наций — пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в сборную, как только восстановится, — написал Аббас в социальной сети.
После двух туров сборная Египта идет второй в группе В, набрав два очка. В понедельник египтяне встретятся с командой Кабо Верде.
Кубок африканских наций проходит в Кот д’Ивуаре, финал турнира состоится 11 февраля.