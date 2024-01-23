Канчельскис вспомнил случай, когда мог стать главным тренером в РПЛ

«Когда Гаджи Муслимыч (Гаджиев) уехал из Нижнего Новгорода в Самару, были разговоры, якобы могу «Волгу» принять. Всё близко-близко было. В итоге руководство Калитвинцева взяло. А я полгода доработал в клубе советником и ушёл. Других вариантов в РПЛ не было. Пока не было», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.