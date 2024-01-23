«Зенит» близок к трансферу Тикнизяна

«Зенит» находится на продвинутой стадии переговоров с «Локомотивом» по трансферу 24-летнего защитника Наира Тикнизяна, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Согласно сведениям источника, сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы. Также в сделку может быть заложена сумма, которую получит ПФК ЦСКА за перепродажу своего бывшего футболиста. Армейцы могут выручить 10% от прибыли «Локомотива». Трансфер должен быть завершен в ближайшее время.