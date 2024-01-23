Стало известно условие, при котором «Бавария» точно продаст Дэвиса летом

Руководство «Баварии» определило, что оно однозначно продаст 23-летнего левого защитника Альфонсо Дэвиса грядущим детом при условии, если он не откажется от желания увеличить заработную плату до € 13-14 млн в год. Об этом сообщает Bild.

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По информации источника, в ближайшие месяцы «Бавария» возобновит переговорный процесс с представителями канадского игрока о пролонгации его трудового соглашения. Зарплатные ожидания Дэвиса станут ключевым фактором в итоге этих переговоров.

Напомним, на протяжении последних месяцев активно появляются слухи о заинтересованности мадридского «Реала» в Дэвисе.