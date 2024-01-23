«Краснодар» сделал "роскошное" предложение по игроку «Ривер Плейта», но получил отказ

Российский «Краснодар» пытался договориться с аргентинским «Ривер Плейтом» о переходе правого вингера команды Пабло Солари, однако получил отказ. Об этом изданию Legalbet сообщил агент футболиста Ариел Кипершмид.

«Краснодар» сделал роскошное предложение по футболисту, но «Ривер» его отклонил, так как для тренера Солари ключевой футболист на следующий сезон», — сказал агент.

Трансферная стоимость Солари оценена порталом Transfermarkt в €8 млн. В прошлом сезоне аргентинской лиги Солари забил 12 мячей и отдал 12 ассистов в 46 матчах во всех турнирах за «Ривер Плейт».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). В 19-м туре национального первенства «быки» сыграют дома с казанским «Рубином». Первые матчи после возобновления РПЛ стартуют 3 марта, точное время поединков пока неизвестно.