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«Краснодар» сделал роскошное предложение по игроку «Ривер Плейта», но получил отказ

Российский «Краснодар» пытался договориться с аргентинским «Ривер Плейтом» о переходе правого вингера команды Пабло Солари, однако получил отказ. Об этом изданию Legalbet сообщил агент футболиста Ариел Кипершмид.

«Краснодар» сделал "роскошное" предложение по игроку «Ривер Плейта», но получил отказ
© globallookpress.com

«Краснодар» сделал роскошное предложение по футболисту, но «Ривер» его отклонил, так как для тренера Солари ключевой футболист на следующий сезон», — сказал агент.

Трансферная стоимость Солари оценена порталом Transfermarkt в €8 млн. В прошлом сезоне аргентинской лиги Солари забил 12 мячей и отдал 12 ассистов в 46 матчах во всех турнирах за «Ривер Плейт».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). В 19-м туре национального первенства «быки» сыграют дома с казанским «Рубином». Первые матчи после возобновления РПЛ стартуют 3 марта, точное время поединков пока неизвестно.

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