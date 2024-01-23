Канчельскис рассказал о сорвавшемся переходе в «Милан»

«Мне грех жаловаться. Ну да, можно было в «Эвертоне» ещё полгода подождать и поехать в «Милан». Президент «Фиорентины» Чекки Гори на опережение сыграл, подписали договор. Я в целом благодарен футбольному боженьке, что так всё сложилось в карьере», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.