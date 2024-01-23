Агент Гойковича не исключил уход игрока из «Оренбурга» зимой

«У Ренато контракт с «Оренбургом» до этого лета. На данный момент он игрок этого клуба. Мы не знаем, что может случиться дальше, но пока он останется тут. За эти две недели мы тоже не знаем, как могут сложиться обстоятельства, посмотрим. Не могу сказать, останется ли он в это трансферое окно в клубе. В футболе возможно всё. Сейчас он в «Оренбурге», скоро у них товарищеская игра.



Конечно, есть клубы, которые в нём заинтересованы. Но мы далеки от подписания. Ренато сконцентрирован на «Оренбурге», — сказал Филипович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.