Сборная России может сыграть с соперником из Латинской Америки

Сборная России может провести сразу несколько товарищеских матче в Москве в марте 2024 года, информирует «РБ Спорт».

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Согласно сведениям источника, РФС ведёт переговоры со сборной из Латинской Америки. Если переговоры увенчаются успехом, то матч состоится 25 марта. В данный момент стороны находятся в процессе обсуждения.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Сербией. Игра состоится 21 марта на стадионе московском стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Ранее на этой арене российская национальня команда обыграла сборную Камеруна со счётом 1:0.