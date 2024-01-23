Сборная России может сыграть с соперником из Латинской Америки

Сборная России в марте может сыграть товарищеский матч с соперником из Латинской Америки
Сборная России может провести сразу несколько товарищеских матче в Москве в марте 2024 года, информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, РФС ведёт переговоры со сборной из Латинской Америки. Если переговоры увенчаются успехом, то матч состоится 25 марта. В данный момент стороны находятся в процессе обсуждения.
Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Сербией. Игра состоится 21 марта на стадионе московском стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Ранее на этой арене российская национальня команда обыграла сборную Камеруна со счётом 1:0.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.
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