В «Торино» не намерены отдавать в аренду защитника Сазонова

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что в клубе не намерены отдавать в аренду защитника команды Сабу Сазонова.

— Не планируем отдавать Сазонова в аренду и не ищем для него никаких вариантов, — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

21 летний футболист стал игроком туринского клуба, перейдя в летнее трансферное окно из »Динамо». На счету защитника 5 матчей в текущем сезоне Серии А. В общей сложности Сазонов провел на поле 149 минут за итальянский клуб.