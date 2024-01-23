Источник: Сутормин хочет перейти в «Ростов», где его ждет Карпин

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин хочет перейти в «Ростов», где его ждёт главный тренер южан Валерий Карпин, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, Сутормин хочет перейти в «Ростов» на правах аренды до конца сезона, при этом на Алексея рассчитывает Карпин. Кроме того, источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Напомним, ранее сообщалось, что 30-летний футболист отказался от перехода в «Сочи», который располагается на последнем, 18-м месте в МИР РПЛ.