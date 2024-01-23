«Аль-Наср» из-за травмы Роналду не сыграет с командой Слуцкого

«Нам очень жаль сообщать вам, что зимний тур «Аль-Насра» будет отложен по физическим причинам Криштиану Роналду. Он не может играть из-за травмы. Болельщикам будут возвращены билеты в полном объёме, а также возмещены расходы на перелёт и билеты в отель», — сообщает пресс-служба клуба.