Путин рассказал об отношении Пеле к России

Бразильский футболист Пеле был добрым человеком, который хорошо относился к России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями в ходе форума "Родные - любимые" на ВДНХ. Обсуждая футбол с мальчиком Саввой Уваровым, Путин напомнил, что был знаком с Пеле. ТАСС

«Пеле? Ну, да, не ошибешься. Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек. Очень хорошо относился к нашей стране», — ответил Путин на вопрос Саввы, который спросил о любимом игроке. Ura.Ru