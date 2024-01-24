Онана повздорил с Это′О перед матчем с Гамбией

Андре Онана повздорил с Самюэлем Это′О перед матчем со сборной Гамбии.

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Как сообщает Metro со ссылкой на Sport News Africa,вратарь сборной Камеруна, представляющий «Манчестер Юнайтед», вышел из себя из-за непопадания в стартовый состав на заключительный матч группового этапа против сборной Гамбии (3:2).

Отмечается, что решение оставить Онана на скамейке запасных принял главный тренер Камеруна Ригобер Сонг.

После того, как утром в день матча голкиперу сообщили, что он останется в запасе, Онана был в ярости. Он начал в словесную перепалку с Это’О, но глава Федерации футбола Камеруна не отреагировал на гнев Андре.