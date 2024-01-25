«Реал» – клуб с наибольшим доходом за сезон-2022/23. «Ман Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Барса» – 4-я, «МЮ» – 5-й (Deloitte)
«Реал» возглавил список клубов с наибольшими доходами.
Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов мира за сезон-2022/23 и составила рейтинг 20 команд с наибольшими доходами.
Суммарно клубы из рейтинга заработали 10,5 млрд евро, что на 14% больше, чем 9,2 млрд евро в сезоне-2021/22.
Рост доходов в сезоне-2022/23 был обусловлен рекордными доходами от проведения матчей и коммерческой деятельности (1,9 млрд евро и 4,4 млрд евро соответственно), при этом коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций.
«Реал» впервые с сезона-2017/18 занял первое место с рекордным доходом в 831 млн евро (на 118 млн евро больше, чем в прошлом году).
В топ попали 8 клубов АПЛ. В прошлом году их было 11.
Топ-20 клубов мира по доходам в сезоне-2022/23:
1. «Реал» (831,4 млн евро);
2. «Манчестер Сити» (825,9 млн евро);
3. «ПСЖ» (801,8 млн евро);
4. «Барселона» (800,1 млн евро);
5. «Манчестер Юнайтед» (745,8 млн евро);
6. «Бавария» (744 млн евро);
7. «Ливерпуль» (682,9 млн евро);
8. «Тоттенхэм» (631,5 млн евро);
9. «Челси» (589,4 млн евро);
10. «Арсенал» (532,6 млн евро);
11. «Ювентус» (432,4 млн евро);
12. «Боруссия» Дортмунд (420 млн евро);
13. «Милан» (385,3 млн евро);
14. «Интер» (378,9 млн евро);
15. «Атлетико» (364,1 млн евро);
16. «Айнтрахт» Франкфурт (293,5 млн евро);
17. «Ньюкасл» (287,8 млн евро);
18. «Вест Хэм» (275,1 млн евро);
19. «Наполи» (267,7 млн евро);
20. «Марсель» (258,4 млн евро).
«Реал» – клуб с наибольшим доходом за сезон-2022/23. «Ман Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Барса» – 4-я, «МЮ» – 5-й (Deloitte)
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