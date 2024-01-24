Жоан Лапорта: «Барселона» выиграет чемпионат Испании в этом году

«Хави сказал, что нам будет трудно выиграть чемпионат? Я всегда соглашаюсь с Хави. Скажу от себя, что это действительно будет трудно, но мы выиграем чемпионат. Я убеждён, что «Барселона» будет фаворитом в борьбе за победу», – приводит слова Лапорты BarcaTimes в соцсетях.