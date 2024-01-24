«ПСЖ» даст Килиану Мбаппе время для участия в Олимпийских играх и Евро-2024

«Пари Сен-Жермен» гарантирует нападающему команды Килиану Мбаппе, что даст ему время для участия в Олимпийских играх и Евро-2024. Это может стать решающим фактором для нападающего при определении собственного будущего, сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, такие гарантии Мбаппе поступили только от «ПСЖ». Напомним, ранее сообщалось, что Килиан не заключал никаких соглашений с мадридским «Реалом», будь то письменные документы или устная договорённость. Более того, Килиан не контактировал с представителями «Королевского клуба» уже более 15 дней.