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«Сочи» подпишет чилийского опорника Сааведру как свободного агента («Чемпионат»)

«Сочи» подпишет чилийского опорника Игнасио Сааведру.

«Сочи» подпишет чилийского опорника Сааведру
© Sports.ru

25-летний игрок перейдет на правах свободного агента, он уже прошел медосмотр, как сообщает «Чемпионат».

Сааведра – воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года.

В чемпионате Чили 2023 года он провел 28 матчей, в которых получил 7 желтых карточек и одну красную. Его клуб занял 7-е место в таблице.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ с 11 очками за 18 матчей.

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