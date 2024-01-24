«Сочи» подпишет чилийского опорника Сааведру как свободного агента («Чемпионат»)
«Сочи» подпишет чилийского опорника Игнасио Сааведру.
25-летний игрок перейдет на правах свободного агента, он уже прошел медосмотр, как сообщает «Чемпионат».
Сааведра – воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года.
В чемпионате Чили 2023 года он провел 28 матчей, в которых получил 7 желтых карточек и одну красную. Его клуб занял 7-е место в таблице.
«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ с 11 очками за 18 матчей.
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