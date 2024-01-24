Давила: меня не устраивает нынешний статус в ЦСКА

«Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус», — приводит слова Давилы «Спорт-Экспресс».

Давила перешел в ЦСКА в августе 2023 года из мексиканского «Леона». 25-летний чилиец подписал с армейцами контракт до 30 июня 2027 года.

Сыграл Давила в текущем сезоне в 15 матчах в России. У него пять результативных действий. В РПЛ в среднем ему требуются на гол всего 99 минут. А вот в Кубке России чилийцу не удалось забить ни разу.