«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Киммиху — Фальк

Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммиху, сообщает журналист и инсайдер Кристиан Фальк в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний футболист привлёк внимание каталонской «Барселоны». Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Йозуа в € 75 млн. В нынешнем сезоне немец провёл 14 матчей в рамках чемпионата Германии, забил один гол и сделал три результативные передачи. За «Баварию» Киммих играет с 2015 года.