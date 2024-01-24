Уткин: в каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Захарян исчезает

Российский журналист Василий Уткин высказался об игре полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

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«У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре во вторник (Сосьедад играл с Сельтой, Арсен вышел во втором тайме).

В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришелся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается — не знаю, но получается стабильно.

Адаптация, видимо.