Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака»

Прокуратура просит для Промеса 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина. Дело хавбека «Спартака» рассматривается в суде Амстердама
Прокуратура требует для Квинси Промеса 9 лет тюремного заключения.
Напомним, хавбека «Спартака» обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.
Сегодня в суде Амстердама состоялось слушание по делу Промеса. По данным Algemeen Dagblad, прокуратура запросила для Квинси наказание в виде 9 лет лишения свободы.
По словам прокурора, Промес входил в крупную преступную сеть. Утверждается, что Промес финансировал организацию и занимал в ней одну из руководящих должностей, поэтому дело против него является самым серьезным.
При этом Промес и второй подозреваемый Марилио В., который приходится футболисту дядей, действовали незаметно, опасаясь быть пойманными.
Также сообщается, что прокуратура просит приговорить Марилио В. к 8 годам заключения. Кроме того, его обвиняют в отмывании денег на сумму 17 000 евро.
Отметим, что Квинси Промес не присутствовал на сегодняшнем слушании. Как утверждает журналист Виктор Шилдкамп, власти Нидерландов предприняли несколько безуспешных попыток экстрадиции полузащитника «Спартака».
Прокуратура просит для Промеса 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина. Дело хавбека «Спартака» рассматривается в суде Амстердама
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