Переговоры между «Баварией» и «Ньюкаслом» по Триппьеру прекращены

«Бавария» и «Ньюкасл» прекратили переговоры по переходу защитника «сорок» Кирана Триппьера, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Ньюкасл» не собирается продавать Кирана в это трансферное окно. Напомним, ранее «Бавария» предложила английскому клубу € 15 млн за 33-летнего футболиста, но получила отказ. Отмечалось, что 33-летний англичанин уже согласовал условия личного контракта с мюнхенцами.