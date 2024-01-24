«Зенит» объявил о подписании контракта с Нелли Коровкиной

«Зенит» приветствует Нелли в Петербурге и желает множества побед и голов в составе сине-бело-голубых!» — написано в заявлении клуба.

Предыдущим клубом 34-летней Нелли Коровкиной был московский «Локомотив». В составе железнодорожниц она трижды признавалась лучшим бомбардиром чемпионата страны (2019, 2021, 2022) и стала лучшей нападающей в истории московского клуба. Вместе с «Локомотивом» футболистка стала чемпионкой России (2021), серебряным (2020) и бронзовым (2022) призёром чемпионата страны, двукратной обладательницей Кубка России (2020, 2021) и Суперкубка страны (2021, 2022). Сезон-2023 нападающая в связи с рождением ребенка.