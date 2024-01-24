Радимов: «Между Абаскалем и Джикией пробежала черная кошка»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о проблемах в московском «Спартаке».

«Красно белые» завершили первую часть сезона МИР РПЛ на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.

— Не знаю, почему «Спартак» тянет с трансферами. Пока у «Спартака» выходит только генеральный директор: «У нас Абаскаль тренер, но есть план Б».

Если у Абаскаля что то не пойдет, то его уберут? Может, поэтому не покупают игроков? Не знаю. Может, готовят под следующий сезон?

— Говорят, что Абаскаль потерял влияние на трансферы…

— Значит, что то происходит внутри тоже. Вы видели, как поздоровался Джикия с Абаскалем, когда встретились в аэропорту? Я могу ошибаться, но между ними пробежала черная кошка. И это должны понимать все. Человек не играет и недоволен своим положением. Одно понятно сейчас: Джикия — четвертый защитник среди центральных. Даже Чернов уже третья опция.

Бабича приглашал сам Абаскаль, чтобы была альтернатива Джикии, и на данный момент серб выглядит сильнее. Как сам Джикия отнесется к этой конкуренции? Посмотрим.

Я даже помню одно интервью, в котором Джикия обещал: «Придет время, и я все скажу». Когда это время наступит? — сказал Радимов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В нынешнем сезоне МИР РПЛ Георгий Джикия шесть раз появлялся на поле и не отличился голевыми действиями. Контракт защитника с «красно белыми» рассчитан до лета 2024 года.