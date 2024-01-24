«Зенит» разгромил южнокорейский «Чонбук» со счетом 5:1

«Зенит» разгромил южнокорейский «Чонбук» в товарищеском матче в рамках первого сбора в Абу-Даби. Игра завершилась со счетом 5:1

Во втором тайме Педро вывел «Зенит» вперед. 17-летний вингер, купленный у «Коринтианса» за девять миллионов евро, отличился голами в обоих матчах за сине-бело-голубых. Также в ворота «Чонбука» забили Иван Сергеев, Густаво Мантуан и 17-летний Матвей Бардачев.