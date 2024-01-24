«Зенит» разгромил южнокорейский «Чонбук» со счетом 5:1
«Зенит» разгромил южнокорейский «Чонбук» в товарищеском матче в рамках первого сбора в Абу-Даби. Игра завершилась со счетом 5:1
На 22-й минуте счет открыл Матео Кассьерра. Через четыре минуты счет сравнял Сонг-Хо Пак.
Во втором тайме Педро вывел «Зенит» вперед. 17-летний вингер, купленный у «Коринтианса» за девять миллионов евро, отличился голами в обоих матчах за сине-бело-голубых. Также в ворота «Чонбука» забили Иван Сергеев, Густаво Мантуан и 17-летний Матвей Бардачев.
В прошлом сезоне «Чонбук» занял четвертое место в чемпионате Южной Корее.
Товарищеский матч
«Зенит» – «Чонбук» – 5:1
Голы: Кассьерра, 22 (1:0); Сонг-Хо, 26 (1:1): Педро, 58 (2:1); Сергеев, 67 (3:1); Мантуан, 71 (4:1); Бардачев, 74 (5:1).