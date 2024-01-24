«Спартак» предложил Классена клубам РПЛ через посредников — СМИ
Посредники от «Спартака» стали предлагать кандидатуру защитника Леона Классена клубам МИР РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
Классен заявлен в МИР РПЛ как россиянин, защитник (23 года) не имеет постоянной игровой практики в «Спартаке» с момента перехода — в текущем сезона защитник в разных турнирах провел за «красно белых» всего семь матчей (два в чемпионате и пять — в ФОНБЕТ Кубке России). Контракт футболиста, по данным Transfermarkt, истекает летом 2025 года. «Спартак» готов рассмотреть как вариант аренды, так и полноценного трансфера.
«Спартак» набрал 31 очко и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы «красно белые» сыграют с «Зенитом».