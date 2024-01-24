«Кадис», который мог возглавить Абаскаль, объявил о назначении главного тренера

«Проблемы всегда мотивировали меня в моей спортивной жизни. Приходя в команду Первого дивизиона, я чувствую, что она жива, потому что я видел, как она очень хорошо выступает. Это очень конкурентоспособная команда, которая всегда побеждает, несмотря на серию поражений. Я полон энтузиазма, чтобы попытаться помочь и достичь цели», — приводит слова Пеллегрино пресс-служба клуба.