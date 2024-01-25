Кристиан Нобоа трогательно попрощался с Россией на русском языке

«Спасибо Россия! Новый этап в моей жизни и спустя 16 счастливых лет в России я возвращаюсь к себе на родину в Эквадор. Я уезжаю с огромным чувством благодарности за то, что в России я обрел семью, реализовал себя в профессиональном плане, обрел друзей и коллег!



Я благодарю каждую команду в которой мне посчастливилось играть, каждого тренера, который в меня поверил! Я объездил почти всю страну и видел много прекрасных городов, в которых играл, и в каждом из них своя красивая культура! Россия занимает огромную часть в моем сердце! Это незабываемо время!!! Благодарю», — написал футболист.