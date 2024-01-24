Bild: Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ и подписать контракт с «Реалом»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб и подписать контракт с мадридским «Реалом», сообщает Bild.

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По информации источника, Мбаппе перейдёт в стан «сливочных» летом, а одним из главных факторов стало то, что француз в составе мадридцев сможет выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, в Мбаппе очень сильно заинтересован мадридский «Реал», который, как сообщалось, уже предложил игроку условия контракта. При этом нападающего также хочет подписать английский «Ливерпуль», однако Килиан горит желанием перейти в стан «сливочных».