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Зидану предложили возглавить сборную Алжира. Зинедин «был польщен», но отказался – ждет Францию

Зинедин Зидан получил предложение о работе в сборной Алжира.

Зидану предложили возглавить сборную Алжира
© Sports.ru

По данным L’Equipe, руководство федерации обратилось к бывшему главному тренеру «Реала» после расторжения контракта с Джамелем Бельмади.

Зидан «был польщен» интересом со стороны сборной страны его родителей, но отклонил предложение.

Так же он ранее поступил с предложениями из Бразилии и США. 51-летний специалист продолжает рассчитывать на должность в сборной Франции.

Футбол
Зинедин Зидан
Реал