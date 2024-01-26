Зидану предложили возглавить сборную Алжира

По данным L’Equipe, руководство федерации обратилось к бывшему главному тренеру «Реала» после расторжения контракта с Джамелем Бельмади.

Зидан «был польщен» интересом со стороны сборной страны его родителей, но отклонил предложение.

Так же он ранее поступил с предложениями из Бразилии и США. 51-летний специалист продолжает рассчитывать на должность в сборной Франции.