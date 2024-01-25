Левандовски опубликовал пост после поражения «Барселоны» в Кубке Испании

Педри назвал проблемы «Барселоны» после вылета команды из Кубка Испании
Полузащитник «Барселоны» Педри назвал проблемы команды после поражения в четвертьфинале Кубка Испании с «Атлетиком» (2:4).
«Это тяжёлое поражение. Мы хотели упорно побороться за три титула, но уходим с тяжёлым поражением. Понятно, что мы должны проявлять большую преданность играм. Должны заниматься самокритикой. Сделать шаг вперёд в обороне. «Атлетик» сильно прессингует. Нам не хватает большего умения обращаться с мячом, чтобы намного лучше его сохранять», — приводит слова Педри AS.
Напомним, основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме каталонский клуб пропустил дважды и завершил участие в турнире. Отметим, что «Барселона» является рекордсменом по числу побед в Кубке Испании (31).
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