Левандовски опубликовал пост после поражения «Барселоны» в Кубке Испании

«Это тяжёлое поражение. Мы хотели упорно побороться за три титула, но уходим с тяжёлым поражением. Понятно, что мы должны проявлять большую преданность играм. Должны заниматься самокритикой. Сделать шаг вперёд в обороне. «Атлетик» сильно прессингует. Нам не хватает большего умения обращаться с мячом, чтобы намного лучше его сохранять», — приводит слова Педри AS.